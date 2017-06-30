На вул. Протасів Яр у Києві буде обмежено рух транспорту

Із 20:00 30 червня до 7:00 1 липня на вул. Протасів Яр у Києві буде обмежено рух транспорту у зв'язку з влаштуванням асфальтобетонного покриття.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, рух буде обмежено на ділянці від вул. Солом’янської до гірськолижного комплексу "Протасів Яр".

Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і по можливості обирати інші маршрути руху.