Події

10:31 30.06.2017

На вул. Протасів Яр у Києві буде обмежено рух транспорту

Із 20:00 30 червня до 7:00 1 липня на вул. Протасів Яр у Києві буде обмежено рух транспорту у зв'язку з влаштуванням асфальтобетонного покриття.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, рух буде обмежено на ділянці від вул. Солом’янської до гірськолижного комплексу "Протасів Яр".

Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і по можливості обирати інші маршрути руху.

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Інтерфакс-Україна
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