Площа пожежі в Чорнобильській зоні скоротилася до 8 га, радіаційний фон у нормі

Площу пожежі в Луб’янському лісництві в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення вдалося зменшити до 8 гектарів, повідомляється на офіційному сайті Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій у п'ятницю.

"Станом на 11:00 30 червня гасіння пожежі триває. Протягом ночі площу пожежі зменшено з 25 до 8 га. У 337 лісовому кварталі пожежу локалізовано, у 336 кварталі - спостерігаються окремі осередки. Загроза поширення вогню на інші лісові квартали відсутня", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначають, що залучення наземних сил для ліквідації пожежі ускладнено підвищенням радіаційного фону в осередку горіння. "З 6-ї ранку залучено два пожежні літаки та один вертоліт із водозливним пристроєм. Загальний радіаційний фон у зоні відчуження становить 0,03-0,04 мР/год (допустимий 0,08 мР/год)", - інформують у ДСНС.

При цьому в Міністерстві екології та природних ресурсів України заявляють, що в зоні відчуження не спостерігається погіршення радіаційної ситуації. "У зоні відчуження та на прилеглих територіях наразі погіршення радіаційного стану не спостерігається. Радіаційна ситуація перебуває під контролем, подальша інформація буде оперативно уточнюватися і надаватися", - йдеться в повідомленні.

"З огляду на радіологічну значимість пожежі на території зони відчуження посилено контроль за радіаційною ситуацією. В оперативному режимі аналізуються дані щодо потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання (ПЕД) та вмісту радіонуклідів у повітрі в районі пожежі", - додали в ДСНС.

Як повідомлялося, 29 червня о 12:35 сталося займання порубкових решток деревини та лісової підстилки в Зоні відчуження, попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги. Площа пожежі в четвер сягнула 25 га. Уранці в п'ятницю повідомлялося про те, що за ніч площу пожежі було зменшено до 12 га.