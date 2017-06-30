У Києві здійснять реконструкцію трамвайної лінії на площі Т.Шевченка

У Києві реконструюють трамвайну лінію на площі Тараса Шевченка на ділянці від вул.Автозаводська до вул.Пуща-Водицької з розворотним кільцем, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

В оприлюдненій у п'ятницю інформації зазначається, що відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко. Реконструкцію шляхів на цій ділянці з розворотним кільцем не проводили понад 30 років, що призвело до значного зношення трамвайного полотна та контактній мережі.

"Сьогодні цією трамвайною лінією проходять три маршрути електротранспорту (№ 12, № 17, № 19), якими користується значна кількість пасажирів. Незадовільний стан шляхів призводить до збільшення ризику для життя і здоров'я пасажирів під час користування трамваєм, а також до надмірного зношення рухомого складу", - пояснюють у КМДА необхідність проведення робіт.

Завдяки реконструкції трамвайної лінії покращаться експлуатаційні показники об'єкта, його технологічні частини, а саме: буде повністю замінено рейково-шпальні решітки (колії, скріплення, шпали), що вирішить питання водовідведення з трамвайних колій у зливову каналізацію; будуть використані сучасні технології (конструкція трамвайних шляхів поза розворотного кільця з блочного типу із залізобетонними плитами заввишки 350-400 мм і трамвайними рейками заввишки 180 мм), знижено шумове навантаження на середовище; завдяки технології інтегрованої рейки в дорожнє полотно збільшиться пропускна здатність вулиці для автомобілів.

Також у рамках робіт на цій ділянці заплановано облаштувати нові, сучасні павільйони очікування з інформаційно-довідковим обладнанням.

Замовником проектування і виконання робіт визначено КП "Київпастранс". Фінансування проектування та реконструкції трамвайної лінії на площі Тараса Шевченка здійснюватиметься відповідно до показників, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік.