Майже 40% українців переконані, що євроінтеграція необоротна

Відносна більшість (39%) опитаних українців переконана, що європейській інтеграції України немає альтернативи, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією GfK Ukraine на замовлення Інституту світової політики в травні.

Майже вдвічі менше (22%), відповідаючи на запитання про незворотність європейської інтеграції України, обрали опцію "Ні, Україна може відмовитися від європейської інтеграції у будь-який момент". Ще 28% вважають, що в Україні не відбувається європейської інтеграції.

Згідно з результатами дослідження, абсолютна більшість опитаних громадян України (52%) не вірить, що нейтральний статус здатний захистити їх від агресії РФ. Протилежної думки дотримуються 35% респондентів, ще 12% не змогли визначитися з відповіддю.

Найбільше скептиків щодо нейтрального статусу проживає на сході України (44%), як і тих, що не визначилися (28%).

Результати опитування були представлені під час міжнародної конференції "Україна-ЄС: інтеграція у мінливому світі", організовані Інститутом світової політики в партнерстві з Міністерство закордонних справ України 29 червня.

Опитування проводилося в період з 17 по 24 травня 2017 року методом телефонного інтерв'ю з дзвінками на мобільні телефони. Загалом було опитано 1000 респондентів віком 18 років і старше. Дослідження було проведене в усіх областях України за винятком територій Донецької та Луганської областей, непідконтрольних уряду України, а також АР Крим. Вибірка репрезентативна населенню України за статтю, віком, типом населеного пункту та областю проживання.