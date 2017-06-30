LOT збільшить кількість рейсів Варшава-Одеса до 14 на тиждень

Польська авіакомпанія LOT збільшить кількість рейсів за маршрутом Варшава-Одеса до 14 в обидва боки на тиждень до початку вересня.

Як повідомив президент авіакомпанії LOT Рафал Мільчарський на прес-конференції в Одесі в п'ятницю, кількість рейсів збільшуватимуть поступово, починаючи з 19 липня.

За його словами, новий графік надасть можливість одеситам більш зручно користуватися рейсами з хаба у Варшаві до 70 країн світу.

Польоти виконуватимуть літаки Embaraer компанії LOT і Bombardier CRJ900 авіакомпанії Nordica (Естонія).

LOT Polish Airlines забезпечує близько 5 млн пасажирів на рік за майже 60 напрямками по всьому світу через Варшаву. LOT пропонує також прямі далекомагістральні рейси до США, Канади, Китаю, Японії і Південної Кореї. Міжнародний аеропорт Одеса входить до ТОП-3 найбільших аеропортів України за кількістю пасажирів за підсумками першого кварталу 2017 року. Пов'язаний регулярними і чартерними рейсами з містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.