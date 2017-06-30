Вибори в Україні відбудуться в 2019 році, - президент

Президент України Петро Порошенко виключає можливість проведення в Україні дострокових виборів.

"Виборчий сезон розпочнеться в 2019 році, як це і передбачено законодавством", - сказав П.Порошенко на церемонії з нагоди 25-річчя Асоціації міст України в Києві в п'ятницю.

Під час виступу президент наголосив, що вибори будуть ще не скоро. Глава держави нагадав, що після обрання його президентом України він оголосив дострокові парламентські вибори, а в 2015 році відбулися чергові місцеві вибори.

"Для чого це було зроблено? Друзі, треба зупинити популізм і дати можливість країні чотири роки попрацювати без виборів, провести справжні реформи. Замість того, щоб готуватися до одномоментних подачок і хабарів, краще мати потужну мотивацію, вкладати в розвиток своїх громад", - сказав П.Порошенко.