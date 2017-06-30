Події

12:46 30.06.2017

На Донеччині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 1 млрд грн

Прокуратура Донецької області спільно зі співробітниками податкової міліції та облуправління Державної фіскальної служби в четвер ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн.

"Встановлено, що зловмисники, використовуючи офісні приміщення у Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектора економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань", - повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Діяльність конвертцентру призвела до ненадходження до бюджетів і державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах. Під час санкціонованих судом обшуків було виявлено й вилучено 35 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на суму понад 600 тис. грн.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

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