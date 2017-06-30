Події

13:09 30.06.2017

Порошенко присвоїв загиблому полковникові ГУР Шаповалу генеральське звання

Президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання генерала співробітнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Максиму Шаповалу, вбитому раніше в Києві.

"Присвоїти військове звання генерал-майора полковнику Шаповалу Максиму Михайловичу (посмертно)", - йдеться в тексті указу №169/2017, підписаного главою держави в п'ятницю й оприлюдненого на офіційному сайті президента.

Як повідомлялося, вранці 27 червня в Солом’янському районі Києва стався вибух автомобіля, внаслідок якого загинув співробітник ГУР Міноборони України полковник М.Шаповал, 1978 р. н. Кримінальне провадження відкрито за статтею 258 КК України (теракт).

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