Понад 50% українців проти візового режиму з РФ

Більше ніж половина опитаних українців не підтримує запровадження візового режиму з РФ, свідчать дані соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи " ім. Ілька Кучеріва.

Згідно з даними опитування, 51,4% респондентів не підтримують запровадження візового режиму з РФ, у свою чергу, підтримують візовий режим із РФ 32,9% опитаних, не змогли визначитися з відповіддю 15,7%.

Найбільшу підтримку візовий режим має серед жителів Західної України (60% підтримують, 28% - ні), а найменшу - серед жителів південних областей (14% підтримують, а 62% - ні).

На запитання "Чи доводилося вам в останні три роки бувати в Росії?" більшість опитаних (91,8%) відповіла негативно і лише 8,1% сказали, що бували в РФ, 0,1% не відповіли на запитання. У половини опитаних українців у РФ проживають родичі, друзі або близькі знайомі.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи " імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України за виключенням АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка 2,3%.