"Укрзалізниця" застосує Forensic для боротьби з корупцією

ПАТ "Укрзалізниця" для боротьби з корупцією та іншими злочинами має намір застосовувати іноземний досвід - Forensic, тендер на проведення таких робіт у сфері залізничного транспорту буде оголошено найближчим часом.

Як повідомила прес-служба ПАТ із посиланням на його голову Войцеха Балчуна, до участі в тендері буде запрошено всесвітньо відомі фірми, які є лідерами в цьому сегменті, насамперед компанії аудиторської "великої четвірки".

Forensic - це комплекс заходів спеціалізованої компанії з розслідування вже вчинених корупційних та інших злочинів, а також запобігання фактам шахрайських дій із боку менеджерів компанії, їх найближчого оточення.

"Це не одноразова акція, а системна робота, спрямована проти хабарництва, корупції, фінансових махінацій. Загалом, практика Forensic триває півтора-три роки, залежно від складності та глибини ураження корупцією компанії. Результатом має стати викриття учасників незаконних оборудок усередині "Укрзалізниці" та передача матеріалів до правоохоронних та судових органів. Наша мета - побудова внутрішньої системи протидії корупції та хабарництву", - повідомив В.Балчун.

За його словами, серед протиправних дій, які наразі мають місце в роботі "Укрзалізниці", завдають їй матеріальної та репутаційної шкоди - прояви корупції, хабарництво, крадіжки, перевищення повноважень, фінансові зловживання тощо.

"Найгірше, що значною мірою ці протиправні дії, спрямовані на незаконне збагачення, часто стають можливими за участі можновладців та представників правоохоронних органів. Це ускладнює та затягує процес виявлення таких випадків та не дозволяє системно їм протидіяти. Тому розраховуємо на незаангажованих спеціалістів та нетипові для України механізми, яким і має стати Forensic", - зазначив голова правління ПАТ "Укрзалізниця".

Forensic - діяльність із виявлення, аналізу та врегулювання ситуацій щодо фінансових, комерційних, правових та інших питань, які містять значні економічні ризики, чи у випадках, коли дії співробітників не відповідають законодавчим чи іншим нормативним актам, принципам та стандартам.