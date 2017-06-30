Понад 50% українців проти блокування "Вконтакте", "Yandex" і "Одноклассники"

Більше половини (53%) українців тією чи іншою мірою не підтримують блокування російських інтернет ресурсів, свідчать дані соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва.

Згідно з даними опитування, 35,1% респондентів категорично проти блокування російських інтернет-ресурсів ("ВКонтакте", "Одноклассники", Yandex, Mail.ru), 18,3% переважно не підтримують, у свою чергу, 11% повністю підтримують таке рішення, 10,8% переважно підтримують. Не змогли відповісти 10,4%, не відповіли 0,4%, нічого не знають про це - 14,1%.

У західному регіоні більшу підтримку має блокування сайтів (40% підтримують, а 35% - ні), натомість у південному лише 6% підтримують, а 67% - ні, у східному - 15% підтримують і 61% - ні, в центральному 20% підтримують, а 55% виступають проти.

На запитання "Чи користувалися Ви останнім часом (безпосередньо перед указом про блокування) сайтами?", 40,8% респондентів вказали, що користувалися "Одноклассниками", 40,6% - "ВКонтакте", 27,8% використовували Yandex, 21, 5 - сервісом mail.ru. Водночас 38,6% вказали, що не користувалися жодним з цих сервісів.