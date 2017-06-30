ЦГЗ оприлюднив перелік місць в Україні, не рекомендованих до купання

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України створив інтерактивну карту місць, що не рекомендовані для купання.

До списку потрапило урочищі Чорторий Деснянського району Києва, пляжі "Веселка" (Первомайськ, Миколаївська обл.) "Чайка", "Стрілка" (обидва - Миколаїв), міський пляж "Правий берег" (Запоріжжя), а також міський пляж Приморського району Маріуполя.

"Якість води в межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандартам на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички)", - зазначили в ЦГЗ.

Інтерактивна карта із зазначенням небажаних для купання місць Центр оновлює щотижня.