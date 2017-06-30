Події

13:24 30.06.2017

Порошенко не підтримав петиції про розблокування "ВКонтакте"

Президент України Петро Порошенко розглянув електронну петицію про скасування блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" і прийняв рішення про неможливість її підтримки.

"Підтримання електронної петиції щодо скасування блокування інтернет-ресурсу "ВКонтакте" вважаю неможливим", - йдеться у відповіді П.Порошенка на петицію, оприлюдненій на сайті глави Української держави.

Президент наголосив, що, виходячи з пріоритетів національних інтересів України, враховуючи реальні загрози національній безпеці і стабільності в суспільстві, посягання на державний суверенітет та її територіальну цілісність, територіальні претензії з боку РФ та втручання у внутрішні справи України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб Росії, посягання на права і свободи українських громадян та намагання маніпулювати суспільною свідомістю, застосування до російського холдингу "Mail.ru Group" та інших російських інтернет-компаній терміном на 3 роки спеціальних економічних та обмежувальних заходів на сьогодні є адекватним законним заходом.

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