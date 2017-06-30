Фондовий ринок помалу відновлює роботу після кібератаки

Український фондовий ринок повільно відновлює роботу після того, як основні інститути депозитарно-клірингової системи – Національний депозитарій України (НДУ) і Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, обидва - Київ) – 27 червня стали жертвою масштабної вірусної кібератаки.

"Після вимушеного скасування торгів 29.06.2017 у зв'язку з перебоями в роботі клірингово-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів України повідомляємо про відновлення торгів 30.06.2017 на ринку котирувань і ринку РЕПО з метою забезпечення учасників торгів можливістю укладати біржові контракти на умовах відкладеного виконання", - повідомила біржа ПФТС.

Вона уточнила, що укладення біржових контрактів із датою розрахунків 30.06.2017 можливе виключно після повного відновлення роботи клірингово-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів України.

Як пояснив агентству "Інтерфакс-Україна" один з учасників ринку, запит на відновлення таких торгів йшов від низки банків і фондів, що активно торгують держоблігаціями, щоб закрити місяць і півріччя.

Водночас "Українська біржа", яка, як і ПФТС, не постраждала від кібератаки, поки що проводить лише торги на терміновому ринку, окрім ф'ючерсних та опціонних контрактів на індекс українських акцій, торги якими буде поновлено одночасно з відновленням торгів на фондовому ринку.

"Розрахунковий центр обіцяє протягом двох годин дати можливість торгувати в стандартному режимі", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова правління біржі Олег Ткаченко.

У п'ятницю також відновив роботу сайт найбільшої за оборотами біржі "Перспектива", яка також постраждала від вірусу.

Нацдепозитарій на своєму сайті заявив, що відновлено роботу сервісу "Кабінет клієнта" для відправлення звітності емітента регулятору - НКЦПФР, тоді як операційний день депозитарій відкрив напередодні о 13:00, хоча й попередив про те, що швидкість обміну інформацією залежатиме від навантаження мережі і може сповільнюватися.

Як повідомлялося, такий масштабний збій у роботі фондового ринку України внаслідок кібератаки є першим в його історії.