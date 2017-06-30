Екологічна катастрофа на Донбасі неминуча, треба думати про переселення людей - Тука

З огляду на насування екологічної катастрофи на Донбасі і розпочаті процеси, які неможливо локалізувати, слід невідкладно розробляти програму евакуації звідти населення, заявляє заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Йдеться взагалі не про порятунок Донбасу. На цьому хрест. Йдеться про поступове звільнення цього регіону від людей, тому що люди там існувати не зможуть протягом десяти років", - сказав Г.Тука в ефірі програми "Підсумки дня" на "5 каналі" в четвер увечері.

За його словами, на Донбасі затоплена низка забруднених шахт, що, зокрема, містять залишки радіоактивних матеріалів. Вода з них найближчим часом пошириться на непідконтрольних територіях і в РФ, загальна площа забруднення може сягнути 15 тис. кв. км. Крім того, за словами заступника міністра, в регіоні очікуються масові просідання і провали ґрунту.

"Є величезна кількість проблем, які не визнають меж і не знають, що це таке. Закони фізики однаково діють і на території України, і на території Сполучених Штатів, і де завгодно. За результатами доповіді (Національної академії наук - ІФ), Донбас уже приречений протягом максимум десяти років. Уже розпочалися такі процеси, які локалізувати неможливо", - сказав Г.Тука.

За його словами, вже нині ступінь мінералізації води річки Сіверський Донець у місці, де вона входить на територію України, і в місці, де виходить, відрізняється у вісім разів. У 2016 році, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 88% резервних джерел питної води в підконтрольній уряду частині Луганської області було визнано непридатними для використання в побуті.

На думку заступника міністра, необхідно започатковувати міжнародні дискусії про вирішення питання екологічної катастрофи на Донбасі. "Проблему потрібно піднімати на найвищий рівень і створювати міжнародні дискусії з пошуком вирішення цієї проблеми... Потрібно кричати на всю Європу про можливі наслідки", - додав Г.Тука.