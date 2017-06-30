Події

13:40 30.06.2017

Депутати бундестагу схвалили легалізацію одностатевих шлюбів

Депутати бундестагу Німеччини проголосували за законопроект, що легалізує шлюбні союзи між особами однієї статі і усиновлення ними дітей, повідомляє в п'ятницю "Дойче велле".

На підтримку законопроекту проголосували 393 депутати, 226 - висловилися проти нього і ще чотири утрималися.

Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель змінила позицію щодо легалізації шлюбів між особами однієї статі, закликавши депутатів від партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) голосувати кожен за себе, а не керуватися загальнопартійної позицією.

Як зазначає "Дойче велле", сама вона проголосувала проти законопроекту.

Раніше позиція партії ХДС щодо легалізації одностатевих шлюбів була негативною.

Одностатеві шлюби дозволено укладати в 14 європейських країнах. Першими законність таких спілок легалізували Нідерланди.

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