Тема Східного партнерства стане пріоритетною для країни під час головування в Раді ЄС

Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер вважає питання сусідства і розширення Європейського Союзу пріоритетними в зовнішній політиці його країни в період головування в Євросоюзі, повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі МЗС Естонії.

"Східне партнерство стане наскрізним пріоритетом Естонії під час головування в Раді ЄС. Ми хочемо залучити до переговорів шість держав Східного партнерства - Україну, Молдову, Білорусь, Грузію, Вірменію та Азербайджан", - сказав С.Міксер у п'ятницю на зустрічі з головою європейської дипломатії Федерікою Могеріні.

С.Міксер та Ф.Могеріні обговорили також проведення в Таллінні неофіційних зустрічей міністрів закордонних справ ЄС, трансатлантичних відносин й оновленого партнерства ЄС-Африка.

Естонія очолить Раду ЄС з 1 липня по 31 грудня.