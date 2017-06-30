Події

13:43 30.06.2017

СБУ спільно із закордонними партнерами припинила розповсюдження спецслужбами РФ шкідливого ПЗ

СБУ у взаємодії з іноземними партнерами припинила використання української мережевої інфраструктури для цілеспрямованого поширення з боку спецслужб Російської Федерації шкідливого програмного забезпечення (ПЗ) з метою ураження інформаційних мереж об'єктів критичної інфраструктури Української держави та інших країн світу.

"За результатами скоординованих процесуальних заходів, спільно з іноземними партнерами припинено розгалужену міжнародну мережеву інфраструктуру, побудовану спецслужбами Росії", - повідомляє прес-центр СБ України.

В українській спецслужбі інформують, що за допомогою цієї інфраструктури таємно, з використанням серверного обладнання, зокрема українського хостингу, здійснювалися цільові кібернетичні атаки (так звані АРТ-атаки - Advanced Persistent Threat) і зараження спеціальними видами шкідливих комп'ютерних програм об'єктів критичної інфраструктури України та інших держав.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили серверне обладнання, яке було задіяно в системі кібератак спецслужб Російської Федерації. Тривають слідчо-оперативні дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та інформація, що циркулює в кіберінфраструктурі", - наголошується в повідомленні.

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