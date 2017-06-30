Загроза повторення львівської ситуації зі сміттям є у кожного українського міста - Кличко

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко вважає, що повторення ситуації з утилізацією твердих побутових відходів, подібна до тієї, що склалася у Львові, загрожує кожному місту країни, і щоб уникнути її необхідно будувати сміттєпереробні заводи.

"Ситуація насправді погана у всій країні: нам необхідно будувати сміттєпереробні заводи. Але доти, доки сміття нічого не коштуватиме, інвестори йдуть дуже важко. Нині ми розглядаємо в місті Києві модернізацію сміттєспалювального заводу "Енергія", що дасть змогу збільшити його потужність на 30%", - сказав В.Кличко журналістам під час заходів із нагоди 25-річчя Асоціації міст України в Києві в п'ятницю.

За його словами, в столиці також розглядається можливість будівництва заводу із сортування та переробки твердих побутових відходів.

"В жодному разі не хочемо, щоб така ситуація, як у Львові, повторилася в Києві. Але загроза є не лише перед Києвом або Львовом - це загроза перед кожним містом України", - наголосив В.Кличко.