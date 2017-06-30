Події

13:54 30.06.2017

Загроза повторення львівської ситуації зі сміттям є у кожного українського міста - Кличко

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко вважає, що повторення ситуації з утилізацією твердих побутових відходів, подібна до тієї, що склалася у Львові, загрожує кожному місту країни, і щоб уникнути її необхідно будувати сміттєпереробні заводи.

"Ситуація насправді погана у всій країні: нам необхідно будувати сміттєпереробні заводи. Але доти, доки сміття нічого не коштуватиме, інвестори йдуть дуже важко. Нині ми розглядаємо в місті Києві модернізацію сміттєспалювального заводу "Енергія", що дасть змогу збільшити його потужність на 30%", - сказав В.Кличко журналістам під час заходів із нагоди 25-річчя Асоціації міст України в Києві в п'ятницю.

За його словами, в столиці також розглядається можливість будівництва заводу із сортування та переробки твердих побутових відходів.

"В жодному разі не хочемо, щоб така ситуація, як у Львові, повторилася в Києві. Але загроза є не лише перед Києвом або Львовом - це загроза перед кожним містом України", - наголосив В.Кличко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Канада виділить Україні 19 млн канадських доларів на розвиток самоврядування

ФСБ РФ офіційно підтвердила пропажу двох службовців і просить Україну надати інформацію про загублених

Фондовий ринок помалу відновлює роботу після кібератаки

Понад 50% українців проти візового режиму з РФ

Порошенко присвоїв загиблому полковникові ГУР Шаповалу генеральське звання

ОСТАННЄ

Український бізнес очікує зростання обсягів виробництва

Реформування Міноборони і ЗСУ практично за всіма напрямами йде планово і успішно - Полторак

Трамп обіцяє збільшити експорт американських енергоресурсів

В ООН рекомендують Україні змінити закони, щоб покінчити з безкарністю за тортури

У параді до Дня Незалежності України візьмуть участь військові країн НАТО - Полторак

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА