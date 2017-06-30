Події

13:55 30.06.2017

СБУ затримала злодія в законі на прізвисько "Папуна"

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали іноземця, злодія в законі на прізвисько "Папуна", повідомляє в п'ятницю прес-центр СБ України.

"Злочинець з минулого року жив у Києві і координував діяльність організованого злочинного угруповання, що спеціалізується на злочинах насильницького характеру. Також у Рівненській області "Папуна" намагався контролювати незаконних копачів бурштину", - йдеться в оприлюдненому повідомленні.

Наразі вирішується питання про видворення "злодія в законі" за межі України, зазначили в спецслужбі, проте не повідомили подробиць про особу затриманого, а також його громадянство.

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