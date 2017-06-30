Льовочкін: Непідготовлене безсистемне збільшення офіційної мінімальної зарплати призвело до зростання безробіття

Підвищивши мінімальну зарплату в Україні до 3,2 тис. грн, влада примудрилася погіршити соціальну ситуацію в країні, заявив народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін, посилаючись на дані Держстату про рівень зайнятості в Україні за I квартал 2017 року, повідомляє прес-служба партії.

"Непідготовлене безсистемне збільшення офіційної мінімальної зарплати не поліпшило соціальну ситуацію в країні, а тільки призвело до зростання безробіття. Держстат визнає, що за методологією Міжнародної організації праці, рівень безробіття в першому кварталі 2017 року виріс до 10,1%. За всю історію незалежної України гірше було тільки влітку 2014 року, в розпал війни, коли біженці масово покидали Донбас. Причина - в підвищенні мінімальної зарплати до 3200 гривень, що призвело до обов'язку бізнесу платити більше податків. Бізнес відреагував скороченням працівників. Нові тисячі безробітних - результат популістських несистемних рішень влади", - сказав С.Льовочкін.

Політик зазначив, що підвищувати мінімальну зарплату потрібно, одночасно стимулюючи бізнес створювати нові робочі місця.

"Збільшення доходів бюджету необхідно досягати за рахунок зростання прибутку підприємств і податків із цього прибутку, а не за рахунок вичавлювання з підприємців останніх соків. Такий підхід "Опозиційного блоку", і так ми плануємо робити в майбутньому", - додав С.Льовочкін.