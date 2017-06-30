Конкурс на будівництво нового СІЗО у Львові відбудеться найближчим часом, у Києві ситуація складніша

Найближчим часом відбудеться публічний конкурс на будівництво нового львівського слідчого ізолятора за межами міста, а ситуація з будівництвом нового СІЗО в Києві наразі складніша, зазначає перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

Під час презентації доповіді підкомітету ООН з недопущення катувань в п'ятницю Н.Севостьянова нагадала, що Мін'юст, не маючи глобальних ресурсів будувати нові в'язниці, пішов шляхом державно-приватного партнерства і пропонує інвесторам побудувати СІЗО за межами міста за ресурси інвестора, натомість отримавши можливість знести старий ізолятор у центрі міста і використовувати ділянку для будівництва соціальних об'єктів.

"Цей проект успішно реалізується у Львові й найближчим часом, ми сподіваємося, що пройде публічний конкурс, і ми побачимо, хто переможе", - сказала Н.Севостьянова.

Вона зазначила, що у Львові "є дуже велика зацікавленість" у будівництві нового СІЗО. Що стосується ситуації в Києві, то, як наголосила перший заступник міністра, тут "ситуація трохи складніша".

"Ми дискутуємо над тим, щоб об'єднати, можливо, кілька регіонів (маються на увазі слідчі ізолятори в кількох регіонах - ІФ)", - додала Н.Севостьянова.