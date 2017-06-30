Події

13:56 30.06.2017

Конкурс на будівництво нового СІЗО у Львові відбудеться найближчим часом, у Києві ситуація складніша

Найближчим часом відбудеться публічний конкурс на будівництво нового львівського слідчого ізолятора за межами міста, а ситуація з будівництвом нового СІЗО в Києві наразі складніша, зазначає перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

Під час презентації доповіді підкомітету ООН з недопущення катувань в п'ятницю Н.Севостьянова нагадала, що Мін'юст, не маючи глобальних ресурсів будувати нові в'язниці, пішов шляхом державно-приватного партнерства і пропонує інвесторам побудувати СІЗО за межами міста за ресурси інвестора, натомість отримавши можливість знести старий ізолятор у центрі міста і використовувати ділянку для будівництва соціальних об'єктів.

"Цей проект успішно реалізується у Львові й найближчим часом, ми сподіваємося, що пройде публічний конкурс, і ми побачимо, хто переможе", - сказала Н.Севостьянова.

Вона зазначила, що у Львові "є дуже велика зацікавленість" у будівництві нового СІЗО. Що стосується ситуації в Києві, то, як наголосила перший заступник міністра, тут "ситуація трохи складніша".

"Ми дискутуємо над тим, щоб об'єднати, можливо, кілька регіонів (маються на увазі слідчі ізолятори в кількох регіонах - ІФ)", - додала Н.Севостьянова.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Канада виділить Україні 19 млн канадських доларів на розвиток самоврядування

ФСБ РФ офіційно підтвердила пропажу двох службовців і просить Україну надати інформацію про загублених

Фондовий ринок помалу відновлює роботу після кібератаки

Понад 50% українців проти візового режиму з РФ

Порошенко присвоїв загиблому полковникові ГУР Шаповалу генеральське звання

ОСТАННЄ

Український бізнес очікує зростання обсягів виробництва

Реформування Міноборони і ЗСУ практично за всіма напрямами йде планово і успішно - Полторак

Трамп обіцяє збільшити експорт американських енергоресурсів

В ООН рекомендують Україні змінити закони, щоб покінчити з безкарністю за тортури

У параді до Дня Незалежності України візьмуть участь військові країн НАТО - Полторак

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА