База СММ ОБСЄ в Попасній під обстріл не потрапляла

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) спростовують інформацію про обстріл патрульної бази в м. Попасній Луганської області та повідомляють, що їхні спостерігачі поїхали в п'ятницю з цього міста до Сєвєродонецька для вирішення робочих питань.

"У відповідь на неточну інформацію, опубліковану прес-центром штабу АТО, повідомляємо таке: передова патрульна база СММ ОБСЄ, розміщена в місті Попасна Луганської області, під обстріл не потрапляла і не зазнала жодних пошкоджень. Усі співробітники місії перебувають у безпеці", - повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ в соцмережі Facebook у п'ятницю.

При цьому в СММ ОБСЄ зазначають, що дійсно зафіксували інтенсивні обстріли в цьому районі вночі 29 червня і вранці 30 червня, але спостерігачі місії весь цей час перебували у безпеці на своїй передовій патрульній базі.

"Згодом 30 червня співробітники поїхали до Сєвєродонецька для проведення всебічного обговорення безпекової ситуації. Очікується, що спостерігачі місії повернуться в Попасну сьогодні протягом дня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, бойовики за минулу добу 22 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще шестеро дістало поранень і бойових травмувань. Зокрема, в районі Попасної бойовики пізно ввечері випустили кілька мін із 82-мм мінометів, також застосовували зенітну установку і стрілецьку зброю.

У п'ятницю вранці прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону в Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) повідомив, що співробітники СММ ОБСЄ були вимушені евакуювати свій польовий офіс у Попасній після обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

"Вночі 29 червня 2017 року НЗФ ОРЛО обстріляли представництво спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, розташоване в місті Попасна Луганської області, застосувавши заборонені Мінськими угодами 82-мм міномети, а також зенітні установки та стрілецьку зброю. Постраждалих серед співробітників місії ОБСЄ немає", - йдеться в повідомленні.