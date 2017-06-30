Події

14:25 30.06.2017

Пенсійний фонд може стати бездефіцитним протягом 7 років

У разі прийняття урядового проекту пенсіонної реформи Пенсійний фонд України може стати бездефіцитним протягом семи років, повідомила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

"Незважаючи на проведення пенсійної реформи, яку ми прорахували і заклали до Бюджетної резолюції на 2018-2020 рр., і осучаснення пенсій, ми передбачаємо, що дефіцит Пенсійного фонду в ці три наступні роки залишиться на рівні 141 млрд грн. Це вже досягнення, оскільки для осучаснення пенсій знадобиться більше коштів. Відповідно, кошти, які реформа додатково згенерує для Пенсійного фонду, підуть на осучаснення пенсій. Далі, з 2021 року цей дефіцит поступово знижуватиметься і за сім років його буде приведено до нуля, а Пенсійний фонд буде самодостатнім", - сказала О.Маркарова на брифінгу в п'ятницю.

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