У параді до Дня Незалежності України візьмуть участь військові країн НАТО - Полторак

Згідно з указом президента України "Про відзначення 26-ї річниці Незалежності України", на вулиці Хрещатик та майдані Незалежності в столиці України відбудеться парад військ, повідомив міністр оборони Степан Полторак під час перебування у Брюсселі, інформує прес-служба міністерства.

"Зараз Збройні сили України активно готуються до параду. Окрім урочистого проходження військ, ми плануємо підготувати виставку найсучаснішої зброї, розробленої впродовж останніх трьох років. Під час робочої поїздки до штаб-квартири НАТО та двосторонніх переговорів з іноземними колегами я запросив їх в Україну на День Незалежності. Мова йде про представників країн, з якими співпрацюємо для того, щоб вони також разом з нашими військовими взяли участь у військовому параді з нагоди 26-ї річниці Незалежності України", - розповів С.Полторак.

За словами глави українського оборонного відомства, планується, що іноземні військові підрозділи братимуть участь у параді у складі самостійних парадних розрахунків.

"Якщо говорити про литовсько-польсько-українську бригаду (ЛитПолУкрбриг - ІФ), то вона йтиме окремим підрозділом, інші підрозділи планують брати участь самостійно. Це будуть нововведення, які мають цікавити українців, та серйозно підняти моральний дух наших військових", - висловив переконання С.Полторак.