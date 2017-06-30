Трамп обіцяє збільшити експорт американських енергоресурсів

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "золоту еру" американському енергетичному бізнесу за рахунок збільшення експорту природного газу, вугілля і нафти.

"Ми зібралися тут сьогодні, щоб запустити нову енергетичну політику Америки", - сказав Д.Трамп на заході в міністерстві енергетики, де були присутні представники нафтової і вугільної промисловості, а також профспілок робітників, які будують трубопроводи.

"Ми будемо експортувати американські енергоресурси по всьому світу", - сказав президент, якого цитує радіостанція "Голос Америки".

Вона зазначає, що так звана політика "енергетичного домінування", по суті, становить собою ребрендинг розпочатих за минулої адміністрації зусиль з експорту скрапленого природного газу (СПГ) на ринки Східної Європи і Азії. США також запропонують експортувати вугілля до України.

За даними радіостанції, Д.Трамп планує просувати експорт американського СПГ на зустрічі з лідерами країн Центральної та Східної Європи на наступному тижні у Варшаві.

Президент США 5-6 липня здійснить візит до Польщі, де також візьме участь у саміті "Трьох морів" (Балтика, Адріатика, Чорне море - ІФ).

У першій такій зустрічі візьмуть участь керівники 12 країн Центральної та Східної Європи.