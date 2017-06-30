Реформування Міноборони і ЗСУ практично за всіма напрямами йде планово і успішно - Полторак

Демократичні реформи в Україні, зокрема й перетворення в Міністерстві оборони та Збройних силах країни, мають повне розуміння і підтримку з боку представників Північноатлантичного альянсу, заявив міністр оборони України Степан Полторак.

"Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ми обговорили питання, пов'язані з реформуванням Збройних сил України. У нас сьогодні працює потужна група експертів НАТО, які допомагають нам реформувати військо. Разом з ними ми підготували всі необхідні документи планового характеру, останній з яких - "Програма розвитку Збройних сил України на період до 2020 року", - сказав С.Полторак у Брюсселі, повідомляє в п'ятницю Міноборони України.

За його словами, наразі на стадії завершення перебуває проект закону України "Про сектори безпеки і оборони", в якому будуть закріплені всі ухалені документи і попередні рішення. Зокрема, щодо реформування Збройних сил України, а також Стратегічного оборонного бюлетеня.

Підбиваючи підсумки візиту до штаб-квартири НАТО, С.Полторак зазначив, що в рамках роботи відбулося обговорення реформування української армії, стану роботи трастового фонду, а також пакета комплексної допомоги, затвердженого у Польщі.

"У нас практично за всіма напрямами робота відувається планово і успішно. За деякими з них плануємо прискоритися", - повідомив міністр оборони.

Також С.Полторак прокоментував перспективи вступу України до НАТО.

"Чомусь багато хто вважає, що вступ до НАТО - це справа лише Міністерства оборони та Збройних сил. Натомість членство в Альянсі - це справа всієї країни, адже передумовою до членства є не лише готовність Збройних сил відповідати стандартам Альянсу, а й готовність суспільства. Тому ми маємо побудувати демократичну, європейську державу - і це справа всіх і кожного", - наголосив міністр оборони України.