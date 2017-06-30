Полторак: Проведення на кордоні з Україною навчань "Захід-2017" є загрозою, на яку ми адекватно реагуватимемо

Під час сьогоднішньої зустрічі міністра оборони України Степана Полторак із генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом у Штаб-квартирі НАТО сторони обговорили ситуацію безпеки в світі і Україні.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба Міноборони України, зокрема, йшлося про майбутні масштабні російсько-білоруські навчання "Захід - 2017".

"Майбутні навчання" Захід-2017 ", які планує провести Російська Федерація, є надзвичайно потужними. Вони можуть бути використані, щоб розпочати агресію не лише проти України, але і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон із Росією. Генеральний секретар НАТО розповів про те, які загрози вони убачають, і повідомив, що угруповання НАТО в Східній Європі буде посилено. Звичайно, зі свого боку ми також адекватно реагуватимемо на проведення навчань ", - зазначив міністр оборони України.

Він також наголосив, що Україна буде готовою до відбиття можливої агресії.

"Передбачені величезні перекидання військ і маневри. Лише для перекидання особового складу замовлено 4 тис. вагонів. Це дуже велике угруповання і, звичайно, проведення таких навчань на кордоні з Україною є загрозою", - наголосив С.Полторак.