Події

15:29 30.06.2017

НКЦПФР очікує відновлення роботи РЦ після кібератаки

Відновлення роботи "Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках" (РЦ, Київ), що 27 червня став жертвою кібератаки, стосовно обслуговування договорів на фінансових ринках очікується до кінця дня п'ятниці, повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

"У цьому випадку розрахунки за біржовими угодами з цінними паперами, підписаними 27.06.2017 року, будуть завершені сьогодні", - йдеться в релізі регулятора на його сайті.

НКЦПФР додає, що станом на п'ятницю інший основний елемент інфраструктури - Національний депозитарій України (НДУ, Київ) - відновив свою роботу. За даними регулятора, 157 депозитарних установ підключилися до депозитарію для проведення операцій на розпорядження клієнтів, зокрема відновлено роботу сервісу "Кабінет клієнта" для відправки звітності емітента в НКЦПФР.

Крім того фондова біржа ПФТС вранці в п'ятницю, а Українська біржа з 14:00 відновила торги на ринку котирувань і ринку РЕПО з можливістю укладати біржові угоди на умовах відкладеного виконання.

"Перспектива очікує відновлення роботи РЦ для повноцінного відкриття торгів цінними паперами", - додає Комісія.

Регулятор вказує, що роз'яснення щодо надання адміністративних даних до НКЦПФР будуть надані після того, як Комісія отримає інформацію про відновлення роботи всіх систем ключових елементів інфраструктури.

Як повідомлялося, такий масштабний збій у роботі фондового ринку України через кібератаки став першим у його історії.

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