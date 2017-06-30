Події

15:44 30.06.2017

Гасіння пожежі в Чорнобильській зоні триває

Українські рятувальники продовжують гасіння пожежі в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення Київської області на території Луб'янського лісництва (чорнобильська зона).

"Станом на 14 годину 30 червня триває гасіння пожежі. Завдяки комплексному застосуванню наземних і повітряних сил площу пожежі вдалося зменшити з 25 га до 8 га. Авіацією ДСНС скинуто близько 152 тонн води (37 скидів)", - повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Загальний радіаційний фон у зоні відчуження в межах норми. Загроза поширення вогню на інші лісові квартали відсутня.

Всього до гасіння пожежі залучено 36 одиниць техніки та 125 людей особового складу, з них від ДСНС 16 одиниць техніки (зокрема вертоліт МІ-8 і 2 літаки АН-32П) і 63 співробітники.

Як повідомлялося, станом на 11.00 гасіння пожежі тривало. ДСНС повідомила, що протягом ночі площа пожежі скорочена з 25 до 8 га.

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