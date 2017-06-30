Події

15:53 30.06.2017

Зі Львова вивезли майже половину накопиченого сміття

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявляє, що станом на п'ятницю зі Львова вивезено 3 тис. тонн твердих побутових відходів з 6,5 тис. тонн, раніше накопичених у місті.

"Сьогодні вивезено вже понад 3 тис. тонн з тих 6,5 тис. тонн, які ще перебувають на сміттєвих майданчиках міста Львова і ця робота триватиме", - сказав Г.Зубко журналістам під час заходів з нагоди 25-річчя Асоціації міст України в Києві в п'ятницю.

Віце-прем'єр зазначив, що Львів продовжує виробляти сміття і ситуація надалі залишається складною, хоч і не в усіх районах (Галицький та Личаківський). За словами Г.Зубка, Львівська міська рада в четвер ухвалила рішення про передання повноважень з утилізації відходів обласній адміністрації.

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