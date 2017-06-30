Ситуація на Донбасі залишається нестабільною

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ констатує зниження рівня насильства на Донбасі протягом позаминулого і минулого тижнів, але зазначає, що ситуація залишається складною і непередбачуваною.

"Минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала на 40% менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з позаминулим тижнем", - сказав заступник керівника СММ ОБСЄ Олександр Хуг на брифінгу в п'ятницю в Києві.

За його словами, за минулий тиждень зниження кількості вибухів і застосувань забороненої Мінськими угодами зброї було ще більш відчутним.

Заступник голови місії також повідомив, що СММ зафіксувала минулого тижня близько 110 таких вибухів, тоді як позаминулого тижня їх було понад 600.

"110 вибухів - надзвичайно багато, враховуючи, що багато хто з них відбуваються в населених пунктах", - наголосив О.Хуг.

Він зазначив, що таке зниження насильства спостерігалося після того, як сторони в рамках т.зв. "Хлібного перемир'я" відновили свої зобов'язання із дотримання режиму припинення вогню, узгодженого в вересні 2014 року.

"Так, звичайно, було зниження кількості порушень режиму припинення вогню. Але ми спостерігали такі зниження і раніше, які змінювалися сплесками насильства. Це сценарій розвитку подій, який визначає цей конфлікт. Ситуація залишається нестабільною і непередбачуваною", - сказав заступник глави Місії.

"Поновлення зобов'язань щодо припинення вогню, звичайно, вітається. Будь-яке зниження рівня насильства, навіть на короткий проміжок часу, також вітається. Але це не панацея. Це не вирішить конфлікту", - додав він.

О.Хуг у черговий раз нагадав про необхідність виконання домовленостей в повному обсязі та відведення озброєнь.