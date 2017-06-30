Парламент Німеччини прийняв закон про Facebook

Бундестаг Німеччини схвалив законопроект, що зобов'яже Facebook та інші соцмережі видаляти пости, які містять заклики до ненависті і неправдиву інформацію, повідомляє Deutsche Welle.

Рішення було прийнято у п'ятницю голосами депутатів правлячої коаліції бундестагу на останньому перед канікулами засіданні.

Згідно з ухваленим документом, такі соціальні мережі, як Facebook, Twitter, Youtube, протягом доби після отримання скарги зобов'язані видаляти протиправну інформацію, опубліковану користувачами. У разі невиконання закону їм загрожують грошові штрафи в розмірі до 5 млн євро. Крім того, адміністратори соцмереж мають раз на півроку опубліковувати список видалених повідомлень.

7 липня закон розглядатиме бундесрат.

За словами федерального міністра юстиції Хайко Мас, закон не обмежує свободу думок, а створює умови для її реалізації.

Іншої точки зору, поряд з представниками опозиції в бундестазі, дотримуються спеціальний доповідач ООН з питань свободи слова Девід Кайє і неурядова організація "Репортери без кордонів". Вони зазначають, що йдеться про явні обмеження свободи думок.

Керівництво Facebook вбачає в законі протиріччя нормам європейського права.