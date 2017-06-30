НБУ створює відділ обслуговування фінансових установ

Національний банк України (НБУ) з липня запускає роботу сервісного центру, який зробить обслуговування фінансових установ уніфікованим і зручнішим, повідомив НБУ на веб-сайті.

Згідно з повідомленням, новостворений відділ, який входить до складу операційного департаменту НБУ, буде надавати фінустановам послуги перевірки документів, укладання типових угод, листування, консультацій та координації в рамках єдиного договору банківського обслуговування.

Також центр буде супроводжувати операції на міжбанківському валютному і фондовому ринку, операції з розміщення депозитних сертифікатів, послуги Bank ID, підключення до системи електронних платежів НБУ, інформаційні послуги Національної платіжної системи "Простір", операції з рефінансування, операції прямого РЕПО.

Згідно з повідомленням, старт роботи відділу обслуговування фінансових установ не передбачає підписання додаткових документів з фінансовими установами.