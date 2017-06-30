Порошенко візьме участь у церемонії прощання з колишнім канцлером ФРН Колем

Президент України Петро Порошенко здійснить візит до Страсбурга для участі в європейській церемонії вшанування пам'яті видатного німецького політика, канцлера ФРН у 1982-1998 роках Гельмута Коля.

Як повідомляє прес-служба глави української держави, візит П.Порошенка до Страсбурга відбудеться суботу, 1 липня.

Як повідомлялося, екс-канцлер ФРН Г.Коль помер 16 червня на 87-му році життя у своєму будинку в місті Людвігсхафен (федеральна земля Райнланд-Пфальц). Церемонія прощання з покійним відбудеться в будівлі Європарламенту в Страсбурзі.

Раніше повідомлялося, що церемонія прощання з "канцлером німецької єдності", як називають Г. Коля співвітчизники, розпочнеться об 11 годині та триватиме дві години. На церемонії заплановано виступи федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, голови Європарламенту Антоніо Таяні, голови Європейської ради Дональда Туска, голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, президента Франції Емманюеля Макрона і колишнього президента США Білла Клінтона.

Потім труну з тілом покійного вертольотом доправлять зі Страсбурга до Німеччини. Машина приземлиться поблизу Людвігсхафена, після чого труну відвезуть до собору міста Шпайєр (земля Рейнланд-Пфальц), де відбудеться панахида та процедура прощання з військовими почестями. Згідно з останньою волею Г. Коля, його тіло буде поховано не в Людвігсхафені, десь спочивають інші члени його сім'ї, а на кладовищі в Шпайєрі.