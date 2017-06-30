Події

16:36 30.06.2017

У зоні відчуження ЧАЕС триває гасіння пожежі на площі 8 га

Співробітники Держслужби України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю вдень продовжують гасіння пожежі в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС на території Луб'янського лісництва Київської області.

"Станом на 16.00 30 червня триває гасіння пожежі. Завдяки комплексному застосуванню наземних і повітряних сил площу пожежі вдалося зменшити з 25 га (станом на вечір четверга - ІФ) до 8 га", - повідомляється на сайті ДСНС України.

Загалом до гасіння пожежі залучено 36 од. техніки і 125 пожежних, з них від ДСНС 16 од. техніки і 63 пожежних (із техніки зокрема -Мі-8 і 2 літаки АН-32П).

Наразі авіація ДСНС скинула близько 176 тонн води (40 скидів). Загальний радіаційний фон у зоні відчуження в межах норми.

"Загрози поширення вогню на інші лісові квартали немає", - наголошують у відомстві.

Як повідомлялося, станом на 11.00 гасіння пожежі тривало. ДСНС повідомила, що протягом ночі площу пожежі скорочено з 25 до 8 га.

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