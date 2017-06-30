"Укренерго" ініціює об'єднання стратегічних компаній для протидії кібератакам

НЕК "Укренерго" має намір виступити ініціатором об'єднання компаній "критичної інфраструктури" (енергетика, залізничне, авто- і авіасполучення, банківський сектор, зв'язок, пересилка) для протидії кібератакам, повідомив глава компанії Всеволод Ковальчук журналістам у Києві в п'ятницю.

"Я з понеділка буду звертатися з ініціативою до всіх великих підприємств державного і приватного сектора, діяльність яких можна об'єднати під терміном "критична інфраструктура"... Всі ці організації, на мою думку, повинні бути зацікавлені в тому, щоб ми спільно відпрацьовували технічні рекомендації, щоб ми могли запобігати цим загрозам і не за фактом їх виникнення ", - сказав він.

За його словами, держава повинна напрацьовані реальним сектором рекомендації закріплювати через рішення офіційних установ.

В.Ковальчук зазначив, що це відповідає досвіду створеної на початку 2000-х років асоціації в США, яка згодом була перетворена на організацію з регуляторними функціями, членами якої є більшість компаній, діяльність яких впливає на економіку і безпеку країни.

"Я вважаю, що створення неприбуткової організації, членами і фінансувальними сторонами якої стануть усі великі підприємства з переліку "критичної інфраструктури", стане дієвим інструментом, який дозволить ефективно обмінюватися інформацією, аналізувати дієвість тих чи інших заходів, які застосовує кожна компанія окремо, відпрацьовувати спільні технічні рекомендації для їх впровадження", - додав він.

Глава "Укренерго" нагадав, що 27 червня була здійснена кібератака на офісно-адміністративні системи НЕК, але в той же час технологічні системи підприємства не постраждали.

"Зараз наші зусилля полягають в тому, щоб з "бекапів" відновити абсолютно всі, запустити всі системи і тільки після цього ми почнемо включати наші комп'ютери і побачимо, які з них були закриптовані остаточно", - сказав він.

Крім того, за його словами, була повторна кібератака на низку українських компаній і 29 червня, але в зв'язку з тим, що більшість серверів і комп'ютерів були не в операційному просторі, ефект від неї був незначний.

Як повідомлялося, комп'ютерні мережі Кабміну, Київської міськдержадміністрації, десятків державних і приватних великих банків і компаній 27 червня стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їх операцій.

Зокрема, НЕК "Укренерго" також має проблеми в роботі комп'ютерних систем, але вони не є критичними. У НАЕК "Енергоатом" і НАК "Нафтогаз України" повідомили, що кібератака їх не зачепила.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС. НЕК є державним підприємством в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.