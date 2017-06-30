Віце-мер Рені отримав повідомлення про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації

Правоохоронці вручили заступнику міського голови одного з міст Одеської області повідомлення про підозру за внесення наперед недостовірних відомостей до декларації про майно і доходи.

Як повідомила прес-служба прокуратури Одеської області, в відношення віце-мера розслідується кримінальне провадження за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Ведеться досудове розслідування.

Зокрема, слідство встановило, що, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підозрюваний з травня 2014 року по квітень 2017 року був єдиним засновником приватного підприємства зі статутним капіталом 1 млн грн. Однак при подачі електронної декларації за 2016 рік він навмисне не повідомив про належні йому корпоративні права.

Як повідомив агентству джерело, знайомий з цим кримінальним провадженням, мова йде про віце-мера міста Рені Одеської області.