Події

17:12 30.06.2017

Кубів виступає за створення в Україні національного координатора з відкритості використання техдопомоги та впровадження системних реформ

Віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів вважає за необхідне створення в Україні національного координатора, який би моніторив стан виконання системних реформ, а також використання технічної допомоги для них.

"Коли ми говоримо про систему структурних реформ, то необхідно в Україні створити національного координатора щодо відкритості використання технічної допомоги", - сказав він на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

За його словами, національний координатор повинен моніторити якість, ефективність і відповідальність впровадження системних реформ в Україні.

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