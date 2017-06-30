Події

17:13 30.06.2017

В Одеській області попрощалися з загиблою в АТО 23-річною дівчиною-військовослужбовцем

Більше сотні людей, зокрема й рідні та близькі, бойові побратими і небайдужі жителі Окнянского району (колишній. Красноокнянський р-н) Одеської області попрощалися в п'ятницю із загиблою в зоні проведення антитерористичної операції 23-річною дівчиною, військовослужбовцем Надією Морозовою.

Як повідомила в п'ятницю прес-служба Окнянської районної державної адміністрації, у зв'язку із загибеллю Н.Морозової в районі було оголошено День жалоби.

Н.Морозова народилася 27 жовтня 1993 в селищі Окни. У 2016 році вступила до лав Збройних сил України.

Героїчно загинула 26 червня 2017 року під час виконання бойового завдання. У Н.Морозової залишився маленький син і батьки.

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