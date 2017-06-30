На лаві підсудних опинилися колишні високопосадовці ДФС і помічник нардепа

Профільні управління Генеральної прокуратури України завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою трьох шахраїв, двоє з яких - колишні високопоставлені службовці Державної фіскальної служби і один – дійсний помічник народного депутата.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба Генпрокуратури, цих осіб обвинувачують у тому, що вони злочинним шляхом заволоділи грошовими коштами представника одного з товариств з обмеженою відповідальністю в сумі 66 млн грн, за нібито вирішення питання щодо сприяння підприємству, інтереси якого представляє потерпілий, у відшкодуванні з бюджету податку на додану вартість.

Зазначені зловмисники, діючи умисно, запевнили представника підприємства, що для вирішення питання про відшкодування товариству з державного бюджету сформованого в 2016 році податку на додану вартість в розмірі близько 300 млн грн необхідно сплатити їм грошові кошти в сумі 66 млн грн у два етапи, розмістивши їх у депозитарній скринці, відкритій у банківській установі на ім'я одного з шахраїв.

"При цьому запевнили, що частину цієї суми грошових коштів вони передадуть посадовим особам Офісу великих платників податків ДФС України та Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС України, які, в свою чергу, в силу своїх службових повноважень не чинитимуть перешкод для відшкодування ПДВ підприємству", - йдеться в повідомленні.

Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України і 29 червня обвинувальний акт у проваджені передано до Голосіївського районного суду м.Києва для розгляду по суті.

"Колишнім високопоставленим представникам правоохоронного органу та помічнику народного депутата України загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна", - повідомили у Генпрокуратурі.