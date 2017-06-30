Генпрокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт щодо двох "тітушек"

Департамент спецрозслідування Генпрокуратури України завершив розслідування і спрямував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо двох осіб, так званих "тітушек", один з яких був їх організатором і координатором, що фігурують в злочинах, скоєних в січні 2014 року в Києві.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, зазначеним особам інкримінується спільництво та сприяння силовикам у спланованій провокації, перевищенні влади і незаконному затриманні активістів громадського руху "Автомайдан", застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і навмисне пошкодження їхніх автомобілів у січні 2014 року в м. Києві.

Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України (спільництво в перевищенні влади, що супроводжувалося насильством і спричинило тяжкі наслідки).