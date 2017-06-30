Події

17:48 30.06.2017

Генпрокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт щодо двох "тітушек"

Департамент спецрозслідування Генпрокуратури України завершив розслідування і спрямував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо двох осіб, так званих "тітушек", один з яких був їх організатором і координатором, що фігурують в злочинах, скоєних в січні 2014 року в Києві.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, зазначеним особам інкримінується спільництво та сприяння силовикам у спланованій провокації, перевищенні влади і незаконному затриманні активістів громадського руху "Автомайдан", застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і навмисне пошкодження їхніх автомобілів у січні 2014 року в м. Києві.

Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України (спільництво в перевищенні влади, що супроводжувалося насильством і спричинило тяжкі наслідки).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У рішенні Стокгольмського арбітражу від 31 травня немає жодних цифр щодо виплати "Нафтогазом" на користь "Газпрому"

Світовий банк і Кабмін підписали угоду про освоєння гранту ЄС на EUR3,03

У зоні відчуження ЧАЕС триває гасіння пожежі на площі 8 га

Бойовики намагалися зайняти "сіру зону" біля Кам'янки

Полторак: Проведення на кордоні з Україною навчань "Захід-2017" є загрозою, на яку ми адекватно реагуватимемо

ОСТАННЄ

Укренерго не виключає кампанію з дискредитації намірів інтегрувати ОЕС України до ENTSO-E

"Метінвест" зазнав хакерської атаки, подав заяву до поліції

На лаві підсудних опинилися колишні високопосадовці ДФС і помічник нардепа

Закон про основи кібербезпеки України парламент може ухвалити за прискореною процедурою - Данченко

АМКУ рекомендував аеропорту "Бориспіль" розробити прозорий порядок надання знижок до аеропортових зборів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить электрофурнитуру на price.ua
РЕКЛАМА