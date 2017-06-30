"Метінвест" зазнав хакерської атаки, подав заяву до поліції

Найбільша українська гірничо-металургійна компанія "Метінвест" зазнала хакерської атаки, яка вплинула на роботу мереж зв'язку і комп'ютерів компанії, через що було направлено заяву в Головне управління національної поліції Донецької області.

Як повідомляється в інформації компанії, спрямованій агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, хакерська атака відбулася 27 червня поточного року.

"ТОВ "Метінвест Холдинг" спрямувала заяву до Головного управління національної поліції Донецької області, в якому повідомило, що 27 червня 2017 року в період між 11:00 і 14:00 невідомими особами була здійснена зовнішня хакерська атака, яка вплинула на роботу мереж зв'язку та комп'ютерів компанії. В результаті вони були інфіковані невідомим комп'ютерним вірусом (можливо, через поширення шифрувальника файлів "Petya.A")", - констатується в повідомленні.

При цьому наголошується, що протизаконне зовнішнє втручання в роботу комп'ютерних систем і мереж призвело до тривалих збоїв в роботі комп'ютерів і безповоротної втрати деяких даних.

"Наразі компанія не має можливості працювати в штатному режимі (проводити розрахункові операції, подавати електронну звітність до податкових органів і т.д.). При цьому технологічні процеси не постраждали і компанія продовжує виконувати свої зобов'язання перед клієнтами з виробництва і відвантаження готової продукції", - констатується в інформації групи.

У заяві зазначено, що хакерська атака завдала значних матеріальних збитків ТОВ "Метінвест Холдинг".

"Наразі компанія не може точно оцінити суму збитків, завданих комп'ютерним вірусом. Компанія здійснює відновлення втраченої інформації і оцінку завданих і потенційних збитків", - резюмується в заяві.

Раніше міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" повідомила, що також зазнала хакерської атаки, здійсненої в Україні 27 червня. При цьому постраждала частина некритичних IT сервісів.

"Виробництво і відвантаження продукції здійснюється в штатному режимі. Збоїв в роботі обладнання не зафіксовано. Дані на серверах компанії вціліли", - зазначалося в повідомленні "Інтерпайпу".

Також уточнювалося, що в результаті атаки виникли проблеми в роботі електронної пошти "Інтерпайпу": протягом декількох днів можливі перебої з отриманням і відправкою електронних повідомлень.

"Метінвест" - найбільший гірничо-металургійний холдинг України. Підприємства групи знаходяться, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що в Україні, Європі та США, і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керівна компанія групи "Метінвест".