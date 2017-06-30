"Укрпошта" наразі відновлює доставку періодики

ПАТ "Укрпошта" продовжує відновлювати процес доставки періодичних видань після масованої кібератаки.

"Ми зараз якраз працюємо над цим. Вражений і в нас, і в підприємстві "Преса" сервер підписки. Частину інформації будемо відновлювати вручну", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" глава підприємства Ігор Смілянський.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 червня, комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій. Експерти попередньо називають її найбільшою подібною кібератакою в Україні.

І.Смілянський у п'ятницю також повідомив, що ПАТ змогло відновити роботу понад 72% автоматизованих відділень і поступово буде протягом вихідних запускати мережу. Всі доставки посилок і листів працюють у штатному режимі (крім тракінгу).