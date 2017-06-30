Події

18:31 30.06.2017

"Укрпошта" наразі відновлює доставку періодики

ПАТ "Укрпошта" продовжує відновлювати процес доставки періодичних видань після масованої кібератаки.

"Ми зараз якраз працюємо над цим. Вражений і в нас, і в підприємстві "Преса" сервер підписки. Частину інформації будемо відновлювати вручну", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" глава підприємства Ігор Смілянський.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 червня, комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій. Експерти попередньо називають її найбільшою подібною кібератакою в Україні.

І.Смілянський у п'ятницю також повідомив, що ПАТ змогло відновити роботу понад 72% автоматизованих відділень і поступово буде протягом вихідних запускати мережу. Всі доставки посилок і листів працюють у штатному режимі (крім тракінгу).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новим представником МВФ в Україні за ротацією став швед Люнгман

Двоє бійців ЗСУ поранені в зоні АТО через 13 обстрілів з боку бойовиків

Гужву викликали до Генпрокуратури на допит

Суд заарештував двох російських прикордонників, які заблукали в Україні

У рішенні Стокгольмського арбітражу від 31 травня немає жодних цифр щодо виплати "Нафтогазом" на користь "Газпрому"

ОСТАННЄ

Систему обліку чиновників і портал вакансій держслужби створять в Україні до кінця 2017 р. за грант ЄС і СБ

ТПП України готова визнати кібератаку форс-мажором за наявності довідки від кіберполіції

Курс гривні на міжбанку в п'ятницю зміцнився

НБУ надав одному з українських банків валютний своп для пом'якшення наслідків кібератаки

Група "1+1 медіа" візьме участь у тендері на трансляцію матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА в 2018-2021 рр.

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА