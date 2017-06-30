Події

18:33 30.06.2017

Львівська ОДА має намір повністю вивезти відходи зі Львова до середини липня

Львівська обласна державна адміністрація має намір повністю вивезти відходи зі Львова до середини липня, заявив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

"За нашими підрахунками, до середини липня ми очистимо Львів від відходів", - сказав він на брифінгу у Львові.

За словами голови Львівської ОДА, вже розроблена програма вивезення ТПВ зі Львова на наступні два роки. Очищення міста є першим етапом.

Другий етап - розрахований на наступні 3 місяці. Протягом цього терміну влада області планує зменшити кількість відходів, що вивозяться на полігони Львівської області, і перейти до системного вивезення відходів.

Протягом третього етапу, який завершиться в листопаді поточного року, заплановано відновити систему організації збору ТПВ, зокрема сортування і вивезення вторсировини, що суттєво зменшить кількість відходів, які вивозяться на полігони.

У 2018 році протягом четвертого етапу влада області планує перейти до системної переробки та утилізації відходів, зокрема за допомогою виготовлення палива RDF (Refuse Derived Fuel).

Останнім етапом програми стане початок будівництва комплексу з переробки відходів в 2019 році, підкреслив О.Синютка.

Він зазначив, що влада Львова не погоджувала з Львівською ОДА остаточний проект рішення про передачу функцій з вивезення відходів з міста, але обласна держадміністрація візьме на себе цю функцію, оскільки влада міста з нею не впоралася.

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