Група "1+1 медіа" візьме участь у тендері на трансляцію матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА в 2018-2021 рр.

Маркетинговий партнер УЄФА компанія "TЕАМ" запросила групу "1+1 медіа" взяти участь у тендері на придбання прав на трансляцію матчів Ліги Чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА на сезони 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 років.

"З радістю повідомляємо, що "1+1 медіа" охоче приймає пропозицію і візьме участь у тендері, адже для нас це прекрасна додаткова можливість посилити свої позиції в трансляції цікавих футбольних подій на ринку", - цитує прес-служба компанії слова керівника управління спортивних проектів "1+1 медіа" Степана Щербачова.

"1+1 медіа" розглядає участь в тендері як хорошу можливість для розвитку групи на ринку платного дистрибуції.

"Перехід основних каналів групи на комерційні відносини з провайдерами - це не вулиця з одностороннім рухом, а крок назустріч до побудови європейського ринку платного ТБ. Ми раді використовувати будь-яку можливість для посилення і наповнення каналів якісним преміальним продуктом, яким, без сумніву, є європейський футбол", - підкреслив директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення "1+1 медіа" Андрій Мальчевський.