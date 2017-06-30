НБУ надав одному з українських банків валютний своп для пом'якшення наслідків кібератаки

Національний банк України (НБУ) в п'ятницю надав одному з українських банків валютний своп для пом'якшення наслідків кібератаки на функціонування грошового ринку, повідомив НБУ на веб-сайті.

Як зазначив регулятор, востаннє він укладав таку угоду рік тому через низький попит на цей альтернативний інструмент підтримки ліквідності.

"Національний банк нагадує, що в банків є можливість звертатися до регулятора для залучення гривневих коштів на підтримку ліквідності шляхом укладання з НБУ валютного свопу", - цитує прес-служба НБУ директора департаменту відкритих ринків центробанку Сергія Пономаренка.

Операція на умовах своп полягає в тому, що НБУ купує в банку іноземну валюту за гривню з одночасним зобов'язанням банку здійснити зворотну купівлю іноземної валюти на цю ж суму на певну дату в майбутньому за фіксованою в договорі ціною. Максимальна тривалість такої операції не може перевищувати 30 календарних днів. При цьому різниця між процентними ставками за коштами в національній валюті і коштами в іноземній валюті не може бути нижче, ніж облікова ставка НБУ плюс 2 п.п.