Курс гривні на міжбанку в п'ятницю зміцнився

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю зміцнився до 26 грн/$1 з 26,0975 грн/$1 у попередній робочий день, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" дилери комерційних банків.

За їхніми словами, котирування гривні до закінчення торгів становили 25,99-26,01 грн/$1.

Національний банк України (НБУ) цього дня аукціон не проводив.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,0234 грн/$1 з 26,099 грн/$1 після закінчення торгів у попередній робочий день.

Торговий обіг становив $319,36 млн, тоді як у попередній робочий день $94,96 млн.