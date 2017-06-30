Двоє бійців ЗСУ поранені в зоні АТО через 13 обстрілів з боку бойовиків

Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною, оскільки підрозділи бойовиків продовжують порушувати умови припинення вогню на всій лінії бойового зіткнення на Донбасі.

"Особливо напруженою ситуація залишається на донецькому напрямку, зокрема в південному і північно-східному передмісті Авдіївки. Загалом від початку доби бандформування 13 разів обстрілювали оборонні укріплення українських захисників. Неодноразово застосовували окупанти і озброєння, заборонене мінських угодами... З початку доби в результаті ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на приморському напрямку бойовики в п'ятницю 4 рази застосовували зброю проти підрозділів сил АТО. Ще до світанку бойовики, використовуючи гранатомети і стрілецьку зброю різних калібрів, обстріляли українські позиції в районі Гнутового, Широкиного і Лебединського. А ближче до вечора противник з боку тимчасово окупованої Старомихайлівки вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета по бійцях, що дислокуються біля Красногорівки.

На донецькому напрямку незаконні збройні формування сконцентрували свою вогневу активність. Зокрема, не припиняються бої біля Авдіївки і Кам'янки. "З півночі окупанти били там з піхотного озброєння. Пізніше, обстрілюючи наші опорні пункти, противник до згаданих вогневих засобів додав міномети калібру 82 мм, протитанкові ракетні комплекси і знову б'є з озброєння танків", - йдеться в інформації.

Особливо активно бандити вели вогонь біля Кам'янки. Крім того, на цьому напрямку злочинці ще вранці обстріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів українських воїнів, які тримають оборону біля Верхньоторецького.

На луганському напрямку в п'ятницю встановилася відносна тиша. Тільки в районі Новоолександрівки ще в першій половині дня по українських армійцях відкривав вогонь ворожий снайпер.