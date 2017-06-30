ТПП України готова визнати кібератаку форс-мажором за наявності довідки від кіберполіції

Торгово-промислова палата України з 27 червня 2017 роки отримує численні звернення підприємців, які постраждали від кібератаки на корпоративні мережі, з проханням запевнення форс-мажорних обставин, йдеться в повідомленні ТПП.

"У зв'язку з несанкціонованим втручанням в роботу комп'ютерних мереж (кібератакою) низки підприємств і організацій України ми маємо дві проблеми: перша - неможливість своєчасного виконання підприємцями зобов'язань перед бюджетом - своєчасно відзвітувати перед ДФС і зробити відповідні податкові платежі. Друга - неможливість своєчасно виконати свої зобов'язання за договорами", - пояснив перший віце-президент ТПП України Михайло Непран.

Так, деякі великі компанії через атаки вірусу навіть не можуть повноцінно зібрати інформацію про те, які зобов'язання за контрактами вони не можуть виконати.

"Звичайно, це форс-мажорні обставини. Саме тому ми рекомендуємо підприємцям, які постраждали від кібератаки, звернутися до Департаменту кіберполіції Національної поліції України. ТПП України зможе свідчити такі факти форс-мажорних обставин тільки на основі документів, які підприємці отримали від кіберполіції. На наш погляд, це повинні бути або довідка, або виписка про відкриття кримінального провадження", - зазначив М.Непран.

ТПП України звернулася до кіберполіції з проханням надати офіційне підтвердження щодо термінів (дат початку і закінчення) здійснення кібератаки на корпоративні мережі і мережі органів влади, і роз'яснення, як юридичні обґрунтування, які підтверджують кібератаку на мережі суб'єктів господарювання.

"Офіційна відповідь для нас буде підставою для розгляду таких заяв від підприємців про завірення форс-мажорних обставин", - зазначає М.Непран.

Також в ТПП України очікують, що вже найближчим часом буде прийнято рішення на рівні уряду України, згідно з яким штрафні санкції ДФС не застосовуватимуться до підприємств, які стали жертвами кібератаки.

Як повідомлялося в п'ятницю, в Національну поліцію України надійшло вже 2 тис. 108 повідомлень про інфікування комп'ютерних мереж вірусом-шифрувальником, з них близько 600 надійшло тільки за останню добу.

"За словами фахівців з кіберполіції, на третій день фіксації таких повідомлень організації зверталися до поліції лише з метою консультації і документування уражених вірусом комп'ютерів", - йдеться в повідомленні департаменту комунікації Національної поліції України.

Всього за цей час з приводу блокування роботи комп'ютерної техніки в поліцію офіційно подано 420 заяв, з них 309 - від приватного сектора і 111 - від державних організацій.

За результатами отриманих звернень в 66 випадках поліція почала кримінальні провадження у ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Решта 354 факти внесені в журнал єдиного обліку про вчинені кримінальні правопорушення, вирішується питання їх правової кваліфікації.

У вівторок, 27 червня, комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їх операцій. Експерти попередньо називають її найбільшою кібератакою в Україні.